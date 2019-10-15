Симоньян о твите президента США: «Нас никто не смотрит, кроме Трампа»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование президентом США Дональдом Трампом одного из ведущих радио Sputnik Джона Кириаку.
«
Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта на одну из телепередач канала Fox News, который Трамп периодически смотрит. Речь шла о пресловутом разговоре Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Текст был опубликован из-за жалобы американского разведчика. Однако эксперт высказал сомнения, что это действительно был некий «разоблачитель». Скорее — анонимный источник, работающий на Демократическую партию США.
Такое мнение насколько понравилось Трампу, что он дословно его процитировал в своем микроблоге.
Сам журналист весьма удивился, когда обнаружил, что его высказывание повторил сама главнокомандующий Штатов.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети распространяется ролик, на котором «Дональд Трамп» расстреливает своих оппонентов.