Водонаева вступилась за Седокову и ее детей от разных мужчин

Алену Водонаеву задела критика в адрес Анны Седоковой, которой публика припомнила на днях, что ее трое детей рождены от разных мужчин. Экс-участница «Дома-2» вступилась за подругу в своей колонке на интернет-портале «7Дней.ру».

«Ничто не раздражает нашу общественность так, как женщина с насыщенной личной жизнью», — написала она.

Как сообщал 5-tv.ru, бывшая солистка «ВИА ГРы» Анна Седокова перестала скрывать свой роман с женатым баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой, чем вызвала шквал негативных комментариев в свой адрес.

Водонаева отмечает, что с огромным уважением относится к людям, которые проживают всю жизнь с одним партнером, но считает несправедливой травлю тех, кому повезло меньше. С негативом в свой адрес Алена уже смирилась, а вот когда он направлен на других — «закипает».

По ее словам, в том, что Седокова родила своих детей от разных мужчин нет ничего из ряда вон выходящего. Она задает вопрос критикам, которые считают, что дети от состоятельных мужчин обеспечивают Седоковой безбедную жизнь: почему Анна не живет на алименты где-нибудь на островах, а «продолжает пахать как лошадь»?

«Мне кажется, она может позволить себе родить от любого, независимо от его успешности, если посчитает, что этот человек будет хорошим отцом и партнером», — уверена Водонаева.

По ее мнению, половина населения России страдает синдромом «ворчливой бабки с лавки» и судит женщин «по средневековым канонам».

«Трудно будет с такими воззрениями решать демографический вопрос», — заключает бывшая участница «Дома-2».

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алена Водонаева прокомментировала задержание с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.