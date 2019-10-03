«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой

Алена Водонаева написала в Instagram длинный пост на тему наркотиков. Отдыхающей в Лос-Анджелесе ведущей ранее поступили несколько предложений поучаствовать в съемках телепрограмм, посвященных делу Натальи Бочкаревой.
28 сентября сотрудники ДПС остановили актрису, поведение женщины им показалось подозрительным. Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство.
Далее ведущая обратилась к поклонникам и властям. Первых она призвала не садиться за руль под наркотиками и в пьяном виде.
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Властям же Алена предложила легализовать легкие наркотики по примеру экономически успешных стран, таких как Канада и некоторые штаты Америки.
Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео задержания Бочкаревой с наркотиком.