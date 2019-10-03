«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой

Алена Водонаева написала в Instagram длинный пост на тему наркотиков. Отдыхающей в Лос-Анджелесе ведущей ранее поступили несколько предложений поучаствовать в съемках телепрограмм, посвященных делу Натальи Бочкаревой.

28 сентября сотрудники ДПС остановили актрису, поведение женщины им показалось подозрительным. Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство.

«Меня звали на все (программы про Бочкареву — Прим.авт.). Естественно, за деньги. Я не пошла ни на одну. Ситуация с Наташей — чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях — увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации, но нам всем не по 15 лет, и мы должны нести ответственность за все свои поступки» , — написала Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Далее ведущая обратилась к поклонникам и властям. Первых она призвала не садиться за руль под наркотиками и в пьяном виде.

« Когда вы рискуете чужими жизнями, то спрос за это должен быть по всей строгости», — указала автор поста.

Властям же Алена предложила легализовать легкие наркотики по примеру экономически успешных стран, таких как Канада и некоторые штаты Америки.

«Поверьте, тогда численность бухающего и употребляющего всякое дерьмо народа резко сократится. И криминальная ситуация станет спокойнее, и деньги для страны поднимать будем на легальном зеленом бизнесе», — заявила звезда то ли в шутку, то ли всерьез.

Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео задержания Бочкаревой с наркотиком.