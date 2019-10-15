Предполагаемый расчленитель тела женщины в Орске задержан

Житель Орска в Оренбургской области признался в убийстве своей матери, тело которой он расчленил и выбросил в мусорный контейнер. Как сообщается на сайте СКР, 36-летний мужчина задержан.

Свой жуткий поступок он объяснил тем, что часто конфликтовал с 62-летней матерью на бытовой почве. После расправы над ней он якобы испугался и с целью сокрытия преступления расчленил тело.

В отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.

14 октября жители улицы Краматорская в мусорном контейнере обнаружили страшную находку — части тела женщины.

По предварительной информации, после очередной ссоры сын нанес матери смертельные ножевые ранения, после чего в ванной обезглавил тело, отрезал ноги и руки, и вынес останки на помойку в хозяйственной сумке.

При этом, как пишет издание orsk.ru, правоохранители обнаружили у него в холодильнике кисти, стопы и голову погибшей. Сообщается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.