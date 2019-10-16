Впервые за 55 лет! Чудское озеро на грани исчезновения из-за обмеления

Легендарное Чудское озеро — место исторического боя Александра Невского с тевтонцами в XIII веке, в наши дни оказалось на грани исчезновения. В это лето уровень воды рекордно упал до 70 сантиметров ниже нормы. По прибрежному дну можно спокойно пройти пешком сотню метров.

А ведь Чудское озеро — водоем судоходный, по нему курсируют туристические паромы и промысловые суда. Рыболовство — одна из главных статей доходов местного населения, а октябрь — основной месяц для рыбалки на Псковщине.

Но из-за низкого уровня воды ловить там просто нечего. Такого глобального обмеления не было с 1964 года. Промысловики предлагают объявить чрезвычайное положение. О масштабах бедствия узнал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что река Лена рекордно обмелела впервые за 40 лет и стала похожа на ручей.