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  4. Впервые за 55 лет! Чудское озеро на грани исчезновения из-за обмеления

Впервые за 55 лет! Чудское озеро на грани исчезновения из-за обмеления

, 9:26 Эфирная новость 31

Летом 2019 года уровень воды рекордно упал до 70 сантиметров ниже нормы.

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Фото, видео: Instagram @amans_aestas, 5-tv.ru

Легендарное Чудское озеро — место исторического боя Александра Невского с тевтонцами в XIII веке, в наши дни оказалось на грани исчезновения. В это лето уровень воды рекордно упал до 70 сантиметров ниже нормы. По прибрежному дну можно спокойно пройти пешком сотню метров.

А ведь Чудское озеро — водоем судоходный, по нему курсируют туристические паромы и промысловые суда. Рыболовство — одна из главных статей доходов местного населения, а октябрь — основной месяц для рыбалки на Псковщине.

Но из-за низкого уровня воды ловить там просто нечего. Такого глобального обмеления не было с 1964 года. Промысловики предлагают объявить чрезвычайное положение. О масштабах бедствия узнал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что река Лена рекордно обмелела впервые за 40 лет и стала похожа на ручей.

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