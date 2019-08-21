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  4. Впервые за 40 лет! Река Лена рекордно обмелела и стала похожа на ручей

Впервые за 40 лет! Река Лена рекордно обмелела и стала похожа на ручей

, 14:38 Эфирная новость 104

Корабли, чтобы не оказаться на мели, берут меньше грузов, чем обычно.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Марк Редькин

Тема:
Погода 3968

В Якутии сильная жара и отсутствие дождей привели к тому, что река Лена едва не пересохла.

Впервые за почти 40 лет зафиксировано рекордное падение уровня воды. Русло обмелело почти на три метра.

На кадрах, снятых местными жителями, видно — на некоторых участках вода исчезла полностью. Самый большой урон обмеление Лены наносит местному судоходству — его уже ограничили в районе Якутска.

Корабли, чтобы не оказаться на мели, берут меньше грузов, чем обычно. По словам специалистов, ситуацию исправят лишь дожди, которых в регионе не было с начала лета.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что озеро мазута полыхает в Самаре.

Тема:
Погода 3968
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