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Шокирующие подробности издевательств московской учительницы над детьми

, 18:59 Эфирная новость 101

Педагог-мучитель работала с детьми из коррекционного класса, многие из них даже родителям пожаловаться не могли.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Учительница из Москвы Екатерина Тураносова стала фигурантом уголовного дела. Женщину уже прозвали педагогом-мучителем — за нетрадиционные методы в работе. На уроках — сплошное унижение и рукоприкладство. Дети возвращались из школы со ссадинами и синяками, не говоря уже об искалеченной психике.

Факты регулярного избиения детей-инвалидов так бы и остались за глухой дверью этого класса. Ведь это коррекционный класс, ученики с задержками в развитии, требующие особого подхода. Малыши и говорить-то толком не могут, даже пожаловаться родителям не в состоянии. Впервые на странное поведение педагога-мучителя ее же коллеги обратили внимание во время открытого урока — больше года назад. После этого психолог школы Елена Поднебесных наняла частного детектива, чтобы выяснить, как проходят занятия в классе Тураносовой.

Чтобы вывести жестокого педагога на чистую воду, школьному психологу пришлось привлечь частного детектива. Шокирующие кадры обычного урока детально изучил Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по заявлению мамы одного из детей, отделением дознания ОМВД России по Таганскому району Москвы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Педагог задержана.

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