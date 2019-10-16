На Чукотку пришел тайфун из Японии. Сейчас в регионе наблюдается сильный снег с дождем, местами туман, температура около минус двух, при этом ветер штормовой с порывами до 24-х метров в секунду. Международный аэропорт «Анадырь» закрыт. Задержаны все рейсы на вылет и посадку. И так уже двое суток.

Условия самые экстремальные, это на себе ощутили пассажиры рейса, летевшего из Москвы на Чукотку. На ролике, попавшем в сеть, видно, как борт под приличным углом к торцу взлетно-посадочной полосы снижается и даже выпускает шасси, но потом просто набирает высоту и улетает. Лайнер, в итоге, ушел на запасной аэродром в Магадан. Не сложно представить, что чувствовали в этот момент пассажиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии тайфун «Хагибис» унес как минимум 33 человеческих жизни, еще 19 человек пропали без вести, пострадали почти 200.