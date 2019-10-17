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Алена Водонаева призналась, что размер для нее имеет значение — видео

, 5:01 Видео 46

Модель в Instagram ответила на пикантные вопросы подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Бывшая звезда телестройки Алена Водонаева устроила день откровений для подписчиков своей страницы в Instagram. В Stories она ответила на ряд волновавших фанатов вопросов. Самым любопытным из них стал вопрос о размере.

«Размер имеет значение? Надеюсь, поняли меня?» — спросил некто из числа фолловеров.

О чем именно идет речь, фанаты и сама модель гадать не стали. Алена ответила откровенно.

«Имеет. И не только он. Изощренность партнера и его темперамент тоже многое решают», — написала Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Были и другие вопросы от поклонников, которые ведущая вместе с ответами выставила напоказ. К примеру, на тему кесарева сечения.

«Алена, на фото шрам от кесарева не видно. Операция какая-то была?»

На эту тему даму спрашивают не впервые. Как и месяцем ранее, Водонаева не уклонилась от ответа.

«Просто его не видно. Он с леску длиной и с мизинец толщиной».

Ранее 5-tv.ru писал, что Водонаева раскрыла пикантные подробности родов.

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