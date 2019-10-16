  1. Пятый канал
  4. Серябкина прогулялась по городу в провокационном наряде

Серябкина прогулялась по городу в провокационном наряде

, 20:10 Фото 50

Экс-солистка группы SEREBRO показала фото со съемок нового клипа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @serebro_official

Певица Ольга Серябкина, в прошлом участница проекта SEREBRO, а ныне выступающая под псевдонимом MOLLY, снялась в провокационном клипе «Полуголые». Сессию она провела в одном из крупных городов мира — как предполагают подписчики, в Лос-Анджелесе. Облик героини клипа подобрали соответствующий названию.

Говорят, красота там, где нет ничего лишнего. В новом ролике Серябкиной с одеждой точно не переборщили — в основном на ней было лишь нижнее белье. Разве что излишним было такое откровение, посчитали многие подписчики ее страницы в Instagram. Сама же певица так не думает. По ее словам, оголение требовала суть песни.

«Это история о полутонах любви и пути к свободе. Об океане чувств, которые в определенный момент жизни накрывают каждого из нас. Я пою об искренности и открытости, в первую очередь к себе и своим чувствам», — написала она возле тизера клипа.

Instagram @serebro_official

Вероятно, о свободе и открытости чувств певица судит по количеству надетых на ней вещей. С такой позицией звезды согласились не все подписчики. Но большинство все же пришли восторг от выложенных ей кадров со съемок — в красоте Ольге точно не откажешь.

«Вы прекрасны и без этой эротики! И мне жаль тех, кто не видит этого!»

«Топчик!»

«Красотка! Люблю не могу!»

«Оля, вся планета мокрая от тебя», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина в смелом образе порассуждала о доступности девушек, носящих откровенные наряды.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

20:19
Посольство США подтвердило задержание военных атташе в Северодвинске
20:10
Серябкина прогулялась по городу в провокационном наряде
19:55
Волочкова призвала с юмором отнестись к видео с ее подготовкой к премьере
19:38
Снятые с поезда в Северодвинске военные атташе США ехали с официальным визитом
19:26
Видео: полуголая Водонаева сделала себе приятное в массажном кабинете
19:11
Мошенники под видом полицейских вымогали у бизнесмена полмиллиона рублей

Сейчас читают

Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Видео с места аварии в Подмосковье, в которой погибли пять человек
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев