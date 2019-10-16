Серябкина прогулялась по городу в провокационном наряде

Певица Ольга Серябкина, в прошлом участница проекта SEREBRO, а ныне выступающая под псевдонимом MOLLY, снялась в провокационном клипе «Полуголые». Сессию она провела в одном из крупных городов мира — как предполагают подписчики, в Лос-Анджелесе. Облик героини клипа подобрали соответствующий названию.

Говорят, красота там, где нет ничего лишнего. В новом ролике Серябкиной с одеждой точно не переборщили — в основном на ней было лишь нижнее белье. Разве что излишним было такое откровение, посчитали многие подписчики ее страницы в Instagram. Сама же певица так не думает. По ее словам, оголение требовала суть песни.

«Это история о полутонах любви и пути к свободе. Об океане чувств, которые в определенный момент жизни накрывают каждого из нас. Я пою об искренности и открытости, в первую очередь к себе и своим чувствам», — написала она возле тизера клипа.

Instagram @serebro_official

Вероятно, о свободе и открытости чувств певица судит по количеству надетых на ней вещей. С такой позицией звезды согласились не все подписчики. Но большинство все же пришли восторг от выложенных ей кадров со съемок — в красоте Ольге точно не откажешь.

«Вы прекрасны и без этой эротики! И мне жаль тех, кто не видит этого!»

«Топчик!»

«Красотка! Люблю не могу!»

«Оля, вся планета мокрая от тебя», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина в смелом образе порассуждала о доступности девушек, носящих откровенные наряды.