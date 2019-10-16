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Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон

, 21:58 Видео 261

Ксения Каторгина 10 октября отправилась на встречу с покупателем, чтобы продать автомобиль Audi Q5, и не вернулась.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ксения Каторгина; СК РФ

Появились новые подробности по делу об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая отправилась на встречу по продаже автомобиля и не вернулась. Ранее стало известно, что в преступлении подозреваются 42-летний таксист из Челябинска Марат М., в прошлом судимый за разбой 29-летний Михаил Ф. и 31-летняя женщина по имени Екатерина.

Как удалось выяснить KP.RU, Михаил и Екатерина состояли в отношениях и воспитывали дочь мужчины от первого брака. В социальных сетях опубликовано множество нежных совместных фотографий пары, однако, как оказалось, в романе все было не так гладко. Михаил часто поднимал руку на свою возлюбленную и доводил ее до слез.

Женщина жаловалась подругам, однако от избранника не уходила и продолжала с ним вместе жить. По мнению знакомых пары, именно Михаил под угрозой силы мог подтолкнуть Екатерину на убийство.

«Последнее время Михаил часто поднимал на Катю руку, бил. Она приходила ко мне, плакала. Начала пить сильно. Я спрашивала у нее: «Почему ты от него не уйдешь?» Она говорила: «Я его люблю, к тому же если уйду, он не даст мне спокойно жить». <.> Скорее всего, он заставил ее пойти с ним на убийство. Сама Катя на такое бы не решилась», - цитирует KP.RU собственный источник.

Как отмечает издание, Михаил соблюдал цыганские традиции и старался всячески контролировать свою гражданскую жену. Как правило, она даже не имела собственного мобильного телефона. По некоторым сведениям, мужчина вымогал деньги у родителей своей возлюбленной.

По мнению психолога Елена Ряпловой, если Екатерина действительно жила в таких тяжелых условиях, гражданский супруг мог заставить ее пойти на преступление.

«Обычно люди, которые испытали роль жертвы, имеют проблемы с волей. Они чувствуют себя не достойными, чувствуют вину, стыд», – пояснила специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга. Им предъявлено обвинения по статьям по 105-й статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем»  и 162-й статье кодекса «Разбой».

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