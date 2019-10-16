Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон

Появились новые подробности по делу об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая отправилась на встречу по продаже автомобиля и не вернулась. Ранее стало известно, что в преступлении подозреваются 42-летний таксист из Челябинска Марат М., в прошлом судимый за разбой 29-летний Михаил Ф. и 31-летняя женщина по имени Екатерина.
Как удалось выяснить KP.RU, Михаил и Екатерина состояли в отношениях и воспитывали дочь мужчины от первого брака. В социальных сетях опубликовано множество нежных совместных фотографий пары, однако, как оказалось, в романе все было не так гладко. Михаил часто поднимал руку на свою возлюбленную и доводил ее до слез.
Женщина жаловалась подругам, однако от избранника не уходила и продолжала с ним вместе жить. По мнению знакомых пары, именно Михаил под угрозой силы мог подтолкнуть Екатерину на убийство.
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Как отмечает издание, Михаил соблюдал цыганские традиции и старался всячески контролировать свою гражданскую жену. Как правило, она даже не имела собственного мобильного телефона. По некоторым сведениям, мужчина вымогал деньги у родителей своей возлюбленной.
По мнению психолога Елена Ряпловой, если Екатерина действительно жила в таких тяжелых условиях, гражданский супруг мог заставить ее пойти на преступление.
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Ранее 5-tv.ru публиковал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга. Им предъявлено обвинения по статьям по 105-й статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем» и 162-й статье кодекса «Разбой».