На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Сорокиной

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для 9-летней Риты. У девочки — ДЦП, она плохо видит и слышит. Несмотря на тяжелый диагноз, — научилась ходить сама, с помощью специальных ходунков. Но потом случилось самое страшное — у Риты нашли онкологию — саркому Юинга. Рак поразил руку ребенка — лишиться ее для Риты, это значит навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу.

Выход есть — заменить пораженный сустав эндопротезом. Его стоимость почти 2,5 миллиона рублей. Но для мамы Риты, которая в одиночку воспитывает двоих детей, эта сумма неподъемная. О том, как можно помочь — Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Ильи Воронина с опухолью головного мозга.