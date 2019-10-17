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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Сорокиной

, 9:43 Эфирная новость 27

У 9-летней Риты — саркома Юинга. Рак поразил руку. Для девочки с ДЦП, лишиться руки, значит остаться прикованной к инвалидному креслу. Спасти от этого может эндопротез стоимостью 2,5 миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 287

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для 9-летней Риты. У девочки — ДЦП, она плохо видит и слышит. Несмотря на тяжелый диагноз, — научилась ходить сама, с помощью специальных ходунков. Но потом случилось самое страшное — у Риты нашли онкологию — саркому Юинга. Рак поразил руку ребенка — лишиться ее для Риты, это значит навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу.

Выход есть — заменить пораженный сустав эндопротезом. Его стоимость почти 2,5 миллиона рублей. Но для мамы Риты, которая в одиночку воспитывает двоих детей, эта сумма неподъемная. О том, как можно помочь — Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Ильи Воронина с опухолью головного мозга.

Тема:
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