«Русская Кардашьян» похвасталась нежным загаром в монокини

Известная модель и фотоблогер из Калининграда Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян» за свои пышные формы, регулярно балует своих поклонников, выкладывая на своей странице в Instagram откровенные фото и видео. Девушка позирует, как правило, в купальниках, нижнем белье или в очень плотно облегающей одежде в различных соблазнительных позах.

На этот раз Анастасия, похоже, превзошла саму себя в стремлении свести с ума фанатов. Несколько часов назад она выложила в сторис коротенький ролик, в котором эротично двигается перед камерой в монокини цвета морской волны. При этом 24-летняя модель демонстрирует свою пышную грудь крупным планом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко продемонстрировала поклонникам свои «аппетитные» формы в леопардовом бикини.