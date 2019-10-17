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  4. «Это же „Основной инстинкт“!» Дарья Мельникова впечатлила фанатов новым образом

«Это же „Основной инстинкт“!» Дарья Мельникова впечатлила фанатов новым образом

, 22:19 Фото 19

Звезда «Папиных дочек» опубликовала снимок в сексуальном платье «змеиной» расцветки.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова восхитила фанатов неожиданным преображением. В Instagram она опубликовала кадры с фотосессии в образе женщины-змеи.

«Не знаю, как так получилось… будем считать, что это кинопробы в новом амплуа», — написала автор поста.

На фотографиях звезда сериала «Папины дочки» сидит на длинном столе. На ней обтягивающее мини с принтом чешуи питона. На голове Дарьи укладка в стиле хаос и очки моды 60-х.

Instagram @melnikovadsh

Подписчики не сразу узнали любимицу после привычных для нее пиджаков и свитеров в стиле Casual. Кто-то сравнил Мельникову с Анджелиной Джоли, а кто-то вспомнил образ роковой писательницы Кэтрин Трамелл из фильма Пола Верховена «Основной инстинкт». С последним Дарья согласилась.

«Боже, да что ж это делается такое?! Красота и секс»;

«Даша, не узнала тебя, красотка!»

«Дашу, в этой шкурке на Анджелину Джоли похожи. Шик, блеск, красота!»

«Это же „Основной инстинкт“!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дарья Мельникова решилась на домашние роды.

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