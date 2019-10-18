Путин провел встречу с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа

Система государственной поддержки отечественного кино полностью станет прозрачной. Открытую базу данных — сколько денег получил конкретный фильм, сколько заработал в прокате — запустят в ближайший понедельник, 21 октября.

Об этом министр культуры Владимир Мединский сообщил президенту во время его встречи с выдающимися выпускниками ВГИКа. Глава государства посетил прославленный вуз, старейший из творческих в стране, чтобы поздравить коллектив со столетним юбилеем Института кинематографии и обсудить насущные проблемы.

В частности, Владимира Путина попросили подумать о том, чтобы сделать второе образование в киноотрасли бесплатным.

Что ответил президент, знает Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мединский раскрыл детали создания культурно-образовательных центров в России.