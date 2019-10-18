Босую Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон продолжают свое путешествие по Пакистану, следуя по тем местам, где в 1996 году побывала принцесса Диана. Герцог и герцогиня Кембриджские уже встретились с президентом страны, зашли в школу для девочек, а после отправились в небольшой город Лахор.

Там супруги заглянули в мечеть Бадшахи. Перед тем, как войти в священное место мусульман, королевская особа сняла обувь и облачилась в традиционный наряд — шальвар-камиз. Как пишут Дни.ру, одежду для Миддлтон изготовил известный дизайнер.

В храме герцогиня Кемпбриджская появилась в бирюзовых брюках и шифоновой тунике, украшенных золотой окантовкой. На голову королевская особа надела платок того же оттенка.

Восточный образ помог внешности супруги принца Уильяма заиграть новыми красками. По мнению пользователей сети, она стала похожа на героиню мультфильма «Алладин» — Жасмин. Юзеры не могли удержаться от комплиментов и оставили под снимками, опубликованными в королевском аккаунте, множество комментариев.

Instagram @kensingtonroyal

«Какое великолепие!»

«Сказочно!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием в Исламабаде на тук-туке.