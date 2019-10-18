  1. Пятый канал
  4. Босую Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин

Босую Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин

, 8:27 Фото 53

Вместе с принцем Уильямом королевская особа посетила пакистанский город Лахор, где заглянула в мечеть Бадшахи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон продолжают свое путешествие по Пакистану, следуя по тем местам, где в 1996 году побывала принцесса Диана. Герцог и герцогиня Кембриджские уже встретились с президентом страны, зашли в школу для девочек, а после отправились в небольшой город Лахор.

Там супруги заглянули в мечеть Бадшахи. Перед тем, как войти в священное место мусульман, королевская особа сняла обувь и облачилась в традиционный наряд — шальвар-камиз. Как пишут Дни.ру, одежду для Миддлтон изготовил известный дизайнер.

В храме герцогиня Кемпбриджская появилась в бирюзовых брюках и шифоновой тунике, украшенных золотой окантовкой. На голову королевская особа надела платок того же оттенка.

Восточный образ помог внешности супруги принца Уильяма заиграть новыми красками. По мнению пользователей сети, она стала похожа на героиню мультфильма «Алладин» — Жасмин. Юзеры не могли удержаться от комплиментов и оставили под снимками, опубликованными в королевском аккаунте, множество комментариев.

Instagram @kensingtonroyal

«Какое великолепие!»

«Сказочно!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием в Исламабаде на тук-туке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

8:57
«Все время куда-то бегу». Елена Север рассказала о жизни в разъездах
8:52
Поклонники Пласидо Доминго в восторге от исполнения «Подмосковных вечеров»
8:44
Момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео
8:43
«Настоящее счастье»: Гагарина показала фото с романтической прогулки с мужем
8:33
Видео: в Новосибирске после взрыва газового баллона загорелись два жилых дома
8:27
Босую Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин

Сейчас читают

«Будет жарко»: Беркова в сексуальном белье желает попробовать эротический массаж
Тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев