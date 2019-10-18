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Дагестанский «Джокер» пояснил, зачем ворвался в школу с топором

, 8:17 Эфирная новость 28

По словам мужчины, он пришел в учебное заведение, так как ему мешала музыка, однако почему выбрал столь странный наряд, объяснить не смог.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Джокер" 2019, 5-tv.ru

В Дагестане задержан мужчина, который ворвался в школу с топором в руках. В этот момент в здании проходил праздник «День здоровья».

На лице у незнакомца была маска. Дети были сильно напуганы. На место подоспели полицейские и доставили мужчину в участок. За необычный внешний вид оперативники назвали хулигана «Джокером», вспоминая видимо героя американского фильма. Такого сравнения дагестанец не оценил.

«Не смотрел, не являюсь его фанатом, даже не знаю как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол на PlayStation», — сказал он.

По словам задержанного, в школу он пришел попросить выключить музыку, которая мешала спать его ребенку. А вот зачем надел маску, объяснить так и не смог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в туалете новосибирской школы нашли тело девочки-подростка.

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