Дагестанский «Джокер» пояснил, зачем ворвался в школу с топором

В Дагестане задержан мужчина, который ворвался в школу с топором в руках. В этот момент в здании проходил праздник «День здоровья».

На лице у незнакомца была маска. Дети были сильно напуганы. На место подоспели полицейские и доставили мужчину в участок. За необычный внешний вид оперативники назвали хулигана «Джокером», вспоминая видимо героя американского фильма. Такого сравнения дагестанец не оценил.

«Не смотрел, не являюсь его фанатом, даже не знаю как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол на PlayStation», — сказал он.

По словам задержанного, в школу он пришел попросить выключить музыку, которая мешала спать его ребенку. А вот зачем надел маску, объяснить так и не смог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в туалете новосибирской школы нашли тело девочки-подростка.