В туалете новосибирской школы нашли тело девочки-подростка

Ученицу десятого класса одной из школ Новосибирска обнаружили в туалете учебного заведения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, по предварительной версии девушка свела счеты с жизнью.
Представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области в беседе с журналистами заявил, что по факту обнаружения тела подростка в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели десятиклассницы в управлении не разглашают.
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