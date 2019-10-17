В туалете новосибирской школы нашли тело девочки-подростка

Ученицу десятого класса одной из школ Новосибирска обнаружили в туалете учебного заведения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, по предварительной версии девушка свела счеты с жизнью.

«Тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в туалете школы. Предположительно, самоубийство», — цитирует агентство представителя полиции.

Представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области в беседе с журналистами заявил, что по факту обнаружения тела подростка в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели десятиклассницы в управлении не разглашают.

«В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти», — сказал представитель СК.

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