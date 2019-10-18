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Джерард Батлер одновременно встречается с двумя женщинами

, 10:59 392

В перерывах между свиданиями с подругой Морган Браун 49-летний актер целуется с неизвестной брюнеткой.

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Папарацци «застукали» Джерарда Батлера в объятьях неизвестной брюнетки, пишет портал 7Дней.ру. И в тот самый момент, когда поклонники только-только начали привыкать к мысли, что звезда экрана после периода метаний окончательно сошелся с дизайнером интерьеров Морган Браун. С ней он начал встречаться в 2014 году. И, как говорят подруги Морган, не раз обещал жениться. Но как только бизнесвумен заводила разговор о свадьбе, Батлер «делал ноги».

В последнее время пара вновь объединилась. Казалось бы, идиллия восстановилась. Если бы не свежие снимки 49-летнего Джерарда с красивой незнакомкой. Актера сняли в компании брюнетки сначала за ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, а затем на улице в момент страстного поцелуя.

Но и это еще не все, вскоре Батлер как ни в чем не бывало вновь появился с Морган на публике. И последняя отнюдь не выглядела недовольной. Поклонники, глядя на такое поведение своего кумира, пришли к выводу, что знаменитый актер решил крутить роман сразу с двумя красотками. Сколько ему удастся держать свою бурную жизнь в тайне от дам покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлиз Терон рассказала о романе с Брэдом Питтом.

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Джерард Батлер одновременно встречается с двумя женщинами

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