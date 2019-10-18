В ГУСБ МВД России подтвердили факт задержания начальника ОМВД Москвы и его заместителя

Факт задержания начальника полиции и его заместителя по району Дорогомилово города Москвы подтвердили в Главно управлении Службы безопасности МВД России.

Как стало известно 5-tv.ru, сотрудниками ГУСБ МВД России совместно с коллегами из столичного УСБ ГУ МВД России и УФСБ России по городу Москве и Московской области проводится комплекс мероприятий в связи с информацией о причастности некоторых представителей руководящего состава УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве к правонарушениям коррупционного характера.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что 17 октября в Москве в момент получения от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. П о предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

В настоящее время материалы в отношении задержанных направлены в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности.

Руководством столичного Главка назначена служебная проверка. Если вина задержанных офицеров полиции будет подтверждена, их ожидает увольнение из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, кроме того, они понесут наказание по всей строгости закона. Непосредственные руководители данных лиц будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители столичного ОМВД задержаны по подозрению в получении взятки в 12 миллионов рублей.