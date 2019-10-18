«Считаю невиноватой»: Стас Барецкий заступился за осужденную экс-возлюбленную

Шоумен Стас Барецкий выступил в защиту своей бывшей возлюбленной Елизаветы Дубровиной. 18 октября девушку приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновной в жестоком убийстве сестры. По мнению Барецкого, такое решение суда нельзя назвать справедливым.

«Я не понимаю, почему девушке, которая и так уже отсидела в дурке, дали еще 13 лет. Мне кажется, это много. У нас за гораздо более жестокие убийства дают меньше сроки», — возмущен он.

Барецкий также усомнился в том, что Дубровина, как утверждалось в суде, купила орудие убийства (девушка заколола 19-летнюю Стефанию ножом — Прим.ред.) и принесла его с собой. Мужчина напрямую заявил, что уверен в невиновности своей экс-пассии, и выразил надежду на пересмотр приговора.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, прошедшей принудительное психиатрическое лечение Елизавете Дубравиной вынесли приговор — за жестокое убийство младшей сестры она 13 лет проведет в колонии общего режима, а также в течение года после освобождения будет ограничена в свободе.