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Пятеро мирных жителей погибли из-за авиаудара Турции по Сирии

, 17:38 15

Курды сообщили о гибели еще и пяти бойцов SDF.

Фото: ТАСС / Zuma

Тема:
Война в Сирии 4388

Пятеро мирных жителей погибли в результате авиаудара турецкой армии по окрестностям сирийского города Рас-эль-Айна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

Турецкие ВВС совершили налет на деревню Умм аль-Хейр на северо-востоке Сирии. В результате удара погибли пять человек, еще 20 пострадали.

В свою очередь, курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) сообщили, что в результате удара погибли не только мирные жители, но еще и пятеро бойцов организации. Число пострадавших не уточняется.

Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» в Сирии 9 октября. Ее главной целью являются вооруженные курдские формирования, которые в Анкаре признали террористическими.

17 октября Турция и США договорились о временном прекращении огня в Сирии. За 120 часов курды должны были сдать вооружения и уйти из 30-километровой зоны безопасности. Однако утром 18 октября появились сообщения о нарушении договоренности.

Как сообщал 5-tv.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию об обстрелах. Он подчеркнул, что сохраняет приверженность соглашению о прекращении огня.

Тема:
Война в Сирии 4388
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