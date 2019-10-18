Эрдоган опроверг заявления курдов о срыве перемирия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию об утренних обстрелах на севере Сирии. Об этом сообщил Reuters.

По информации агентства, президент заверил прессу в том, что соглашение о прекращении огня продолжает действовать. Он подчеркнул, что реализацию договоренности поддерживает как Турция, так и США.

Эрдоган также сообщил, что лично обсуждал ситуацию на границе с Сирией с главой Минобороны Турции. Тот сказал, что никаких столкновений нет, а курды спокойно отходят из зоны безопасности на границе с Сирией, пишет РБК со ссылкой на Hurriyet.

Турецкий лидер добавил, что буферная зона, гарантирующая безопасность его страны, будет доходить до границы с Ираком. В глубину она должна составить 32 километра.

Как сообщал 5-tv.ru, 17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии в рамках операции «Источник мира». Несмотря на соглашение, утром 18 октября курдские формирования сообщили о продолжении обстрелов.