В Ленинградской области введена в эксплуатацию новая электрическая подстанция «Куземкино» мощностью 110 киловатт. Объект ПАО «Россети» находится в деревне Лужицы Кингисеппского района. Подстанция обеспечит электроэнергией компрессорную станцию «Славянская», которая является частью газопровода «Северный поток — 2».

«Всего менее года по времени ушло на то, чтобы построить такой объект. Он действительно соответствует полностью концепции «цифровая трансформация, внедренной в группе компаний «Россети». Он действительно необслуживаемый, данный объект полностью общается с центром управления сетями на цифровом языке», — заявил на церемонии запуска глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Он также подчеркнул, что все оборудование, которое установлено на подстанции, произведено в России. В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал огромный приток инвестиций в район.

«Друзья, я немного вас сейчас напугаю цифрой. В ближайшие 5-7 лет Кингисеппский район получит один триллион рублей инвестиций. Вдумайтесь в эту цифру. Здесь сегодня уже строятся крупнейшие портовые комплексы на Балтике, здесь строится современнейшая трубопроводная система Nord Stream — 2, и как раз за нами рядом с этой подстанцией строится перекачивающая станция „Славянская“, которая будет качать газ… Здесь же будет строиться крупнейший нефтегазовый химический комплекс по переработке газа», — сказал Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что для того, чтобы инвестиции работали, нужно несколько составляющих. И одна из них — инженерные коммуникации: железные дороги, автотрассы и электроэнергия. Подстанция, которая вводится в эксплуатацию сегодня, по словам Дрозденко, как раз обеспечит работу перекачивающей станции, а кроме того, останется еще резерв, порядка 10 мегаватт, для решения социальных и экономических проблем ближайших территорий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава австрийской нефтяной компании Райнер Зеле заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу к полуночи 31 декабря 2019 года, несмотря на попытки помешать строительству.