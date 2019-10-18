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  4. Новая подстанция для «Северного потока — 2» заработала в Ленинградской области

Новая подстанция для «Северного потока — 2» заработала в Ленинградской области

, 23:44 Видео 28

Объект ПАО «Россети» обеспечит электроэнергией компрессорную станцию и еще останется на социальные и экономические нужды Кингисеппского района.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Северный поток — 2 158

В Ленинградской области введена в эксплуатацию новая электрическая подстанция «Куземкино» мощностью 110 киловатт. Объект ПАО «Россети» находится в деревне Лужицы Кингисеппского района. Подстанция обеспечит электроэнергией компрессорную станцию «Славянская», которая является частью газопровода «Северный поток — 2».

«Всего менее года по времени ушло на то, чтобы построить такой объект. Он действительно соответствует полностью концепции «цифровая трансформация, внедренной в группе компаний «Россети». Он действительно необслуживаемый, данный объект полностью общается с центром управления сетями на цифровом языке», — заявил на церемонии запуска глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Он также подчеркнул, что все оборудование, которое установлено на подстанции, произведено в России. В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал огромный приток инвестиций в район.

«Друзья, я немного вас сейчас напугаю цифрой. В ближайшие 5-7 лет Кингисеппский район получит один триллион рублей инвестиций. Вдумайтесь в эту цифру. Здесь сегодня уже строятся крупнейшие портовые комплексы на Балтике, здесь строится современнейшая трубопроводная система Nord Stream — 2, и как раз за нами рядом с этой подстанцией строится перекачивающая станция „Славянская“, которая будет качать газ… Здесь же будет строиться крупнейший нефтегазовый химический комплекс по переработке газа», — сказал Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что для того, чтобы инвестиции работали, нужно несколько составляющих. И одна из них — инженерные коммуникации: железные дороги, автотрассы и электроэнергия. Подстанция, которая вводится в эксплуатацию сегодня, по словам Дрозденко, как раз обеспечит работу перекачивающей станции, а кроме того, останется еще резерв, порядка 10 мегаватт, для решения социальных и экономических проблем ближайших территорий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава австрийской нефтяной компании Райнер Зеле заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу к полуночи 31 декабря 2019 года, несмотря на попытки помешать строительству.

Тема:
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