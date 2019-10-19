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  4. Пьер Безухов из «Войны и мира» сыграет злодея в новой картине о Бэтмене

Пьер Безухов из «Войны и мира» сыграет злодея в новой картине о Бэтмене

, 3:23 27

Пол Дано предложили роль Загадочника после того, как от нее отказался Джон Хилл.

Фото: Кадр из сериала "Война и мир" 2016 г.

Пол Дано, известный в России по роли Пьера Безухова в британской экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», может появиться в новом фильме о Бэтмене. Как сообщает со ссылкой на свои источники интернет-портал Variety, актеру предложили роль суперзлодея Загадочника.

По данным издания, переговоры с Дано начались после того, как от этой роли отказался Джон Хилл, запомнившийся зрителям по картинам «SuperПерцы», «Человек, который изменил все» и «Волк с Уолл-стрит».

Сообщается, что режиссер Мэтт Ривз, который начал работу над картиной еще в 2017 году, до сих пор не преступил к съемкам, хотя премьера очередной истории о Бэтмене уже назначена на 25 июня 2021 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в десятом по счету фильмом из «Расширенной вселенной DC» новой женщиной-кошкой станет американская актриса Зои Кравиц, а самого Бэтмена сыграет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

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