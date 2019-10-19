Два общежития затопило после прорыва дамбы в Красноярском крае

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае. О происшествии стало известно в 02.00 утра по московскому времени 19 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия затопило два общежития временного типа. По предварительным данным, два человека погибли, 15 ранены.

В настоящий момент на место ЧП из города Артемовск направлены аварийно-спасательные службы, также в готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек и пять вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дамбу прорвало в Красноярском крае, есть жертвы.