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В России проверят все золотодобывающие компании

, 18:47 Эфирная новость 23

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, этим займутся Росприроднадзор и Ростехнадзор.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 57

После трагедии в Красноярском крае деятельность всех золотодобывающих компаний России тщательно проверят. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, этим займутся Росприроднадзор и Ростехнадзор. Специалисты, в том числе, выяснят, выполняет ли руководство рудников лицензионные условия, и самое главное: все ли постройки соответствуют проектным решениям.

Проверки уже начались и будут завершены по всех регионах России до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 57
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