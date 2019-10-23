В России проверят все золотодобывающие компании

После трагедии в Красноярском крае деятельность всех золотодобывающих компаний России тщательно проверят. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, этим займутся Росприроднадзор и Ростехнадзор. Специалисты, в том числе, выяснят, выполняет ли руководство рудников лицензионные условия, и самое главное: все ли постройки соответствуют проектным решениям.

Проверки уже начались и будут завершены по всех регионах России до конца года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском.