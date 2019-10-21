Фигуранты дела о прорыве дамбы в Красноярском крае арестованы

Сотрудники золотодобывающей артели «Сисим» заранее знали о том, что возможный прорыв дамб приведет к затоплению двух общежитий. Об этом заявили в районном суде Красноярска, где задержанным избрали меру пресечения.

Арестован начальник участка золотодобывающей компании. Следствием установлено, что дамбы были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов.

Тем временем, на месте ЧП спасатели не прекращают поиски пропавших без вести. В списке погибших пятнадцать человек. Сегодня в Красноярском крае день траура.

Станислав Григорьев с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Красноярского края доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий.