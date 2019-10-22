Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае в одном из разрушенных строений сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой было произведено его вскрытие.

«Обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела» , — заявила официальный предствитель СК РФ Светлана Петренко.

На найденное золото может быть наложен арест, средства пойдут на возмещение исковых требований потерпевших и семей погибших в аварии.

Дамбу прорвало возле золотодобывающей артели на таежной реке Сейба в Красноярском крае 19 октября. В результате трагедии скончались 15 человек, еще пять остаются в статусе без вести пропавших. В Минтруде России заявили, что семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Размеры денежной компенсации для пострадавших носят индивидуальный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуранты дела о прорыве дамбы в Красноярском крае арестованы.