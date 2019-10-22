  1. Пятый канал
  4. Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае

Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае

, 13:53 Видео 72

На драгметалл могут наложить арест, чтобы возместить исковые требования пострадавших в результате происшествия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС РФ/ТАСС

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 54

На месте прорыва дамб в Красноярском крае в одном из разрушенных строений сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой было произведено его вскрытие.

«Обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — заявила официальный предствитель СК РФ Светлана Петренко.

На найденное золото может быть наложен арест, средства пойдут на возмещение исковых требований потерпевших и семей погибших в аварии.

Дамбу прорвало возле золотодобывающей артели на таежной реке Сейба в Красноярском крае 19 октября. В результате трагедии скончались 15 человек, еще пять остаются в статусе без вести пропавших. В Минтруде России заявили, что семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Размеры денежной компенсации для пострадавших носят индивидуальный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуранты дела о прорыве дамбы в Красноярском крае арестованы.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 54
21 окт
После трагедии под Красноярском будут проверены дамбы по всей России
21 окт
Фигуранты дела о прорыве дамбы в Красноярском крае арестованы
21 окт
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях
21 окт
Дамбу, которую прорвало под Красноярском, укрепляли месяц назад
21 окт
Спасатели обнаружили яму глубиной 12 метров, где могут находиться тела погибших при прорыве дамбы
21 окт
Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26 человек
20 окт
Росприроднадзор намерен проверить все дамбы после ЧП под Красноярском
20 окт
По одному миллиону получат семьи погибших при прорыве дамбы под Красноярском
20 окт
Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске
20 окт
Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

14:40
Арестован водитель, который несколько раз проехался по пешеходу в Ангарске
14:21
Медики рассказали о состоянии брошенного в подъезде полуторогодовалого малыша
14:07
«Аня, жжешь!» Хилькевич рассмешила фанатов фото в необычной маске
13:53
Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае
13:39
«Охранники растаяли»: Судзиловская смогла сделать фото в Сикстинской капелле
13:28
Видео с места гибели дочери посла Ирана в России

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев