Число погибших после прорыва дамбы под Красноярском возросло до 17 человек

Еще одну золотодобывающую компанию Красноярского края уличили в нарушениях закона. Прокуратура выявила повышенную концентрацию марганца, меди, железа и цинка на месторождении. Начата проверка.

Тем временем в регионе возобновили поиски на месте недавнего прорыва дамбы. Найдены тела еще двоих человек. Таким образцом, число погибших возросло до 17-ти. По-прежнему ничего не известно о судьбе трех рабочих.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на месте работают следователи. Они изучают содержимое найденного сейфа с золотом. Он находился водном из зданий, которое смыло потоком воды.

«Предварительно общий объем изъятого составляет 18 кг. В ближайшее время следствие выйдет в суд о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне Краснояркий суд арестовал на два месяца гендиректора подрядной организации и двух его подчиненных. Лишь один из них, начальник участка, признал свою вину.