  1. Пятый канал
  4. Число погибших после прорыва дамбы под Красноярском возросло до 17 человек

Число погибших после прорыва дамбы под Красноярском возросло до 17 человек

, 18:15 Эфирная новость 38

Судьба еще трех рабочих остается неизвестной.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 55

Еще одну золотодобывающую компанию Красноярского края уличили в нарушениях закона. Прокуратура выявила повышенную концентрацию марганца, меди, железа и цинка на месторождении. Начата проверка.

Тем временем в регионе возобновили поиски на месте недавнего прорыва дамбы. Найдены тела еще двоих человек. Таким образцом, число погибших возросло до 17-ти. По-прежнему ничего не известно о судьбе трех рабочих.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на месте работают следователи. Они изучают содержимое найденного сейфа с золотом. Он находился водном из зданий, которое смыло потоком воды.

«Предварительно общий объем изъятого составляет 18 кг. В ближайшее время следствие выйдет в суд о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне Краснояркий суд арестовал на два месяца гендиректора подрядной организации и двух его подчиненных. Лишь один из них, начальник участка, признал свою вину.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 55
22 окт
Следователи нашли сейф с золотом на месте прорыва дамб в Красноярском крае
21 окт
После трагедии под Красноярском будут проверены дамбы по всей России
21 окт
Фигуранты дела о прорыве дамбы в Красноярском крае арестованы
21 окт
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях
21 окт
Дамбу, которую прорвало под Красноярском, укрепляли месяц назад
21 окт
Спасатели обнаружили яму глубиной 12 метров, где могут находиться тела погибших при прорыве дамбы
21 окт
Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26 человек
20 окт
Росприроднадзор намерен проверить все дамбы после ЧП под Красноярском
20 окт
По одному миллиону получат семьи погибших при прорыве дамбы под Красноярском
20 окт
Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

19:17
Россию накрыли сильнейшие снегопады
19:02
Победивший рак футболист молодежки «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле
18:51
Видео: Загорелся, но уцелел — новый АК-12 успешно выдержал разрушительный тест
18:42
Мария Погребняк в прозрачной блузке задалась вопросом, нужен ли штамп в паспорте
18:33
Мать-кукушка оставившая в подъезде малыша просит встречи с ним
18:32
Перестрелка под Ростовом произошла из-за многолетних земельных споров

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев