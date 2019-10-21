  1. Пятый канал
  4. Дамбу, которую прорвало под Красноярском, укрепляли месяц назад

Дамбу, которую прорвало под Красноярском, укрепляли месяц назад

, 7:17 55

Как стало известно 5-tv.ru, защитных сооружений было восемь, и они были связаны между собой.

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 51

Дамбы,  возведенные под Красноярском, были сооружены несколько лет назад. Причем изначально их было восемь, и они были связаны между собой.

Прорыв одной из них повлек трагедию.

Как стало известно 5-tv.ru, работы по укреплению защитных сооружений проводили в сентябре 2019 года. Именно тогда скорее всего и были допущены ошибки. Вероятно в поврежденной дамбе были предусмотрены две трубы для аварийного слива воды с задвижками. Во время увеличение уровня воды сквозь эти трубы она должна была начать сливаться не в направлении района, где стояли бараки рабочих, а в другом направлении.

Но задвижки в итоге закрыли после очередной проверки на прииске, вероятнее всего из экологических служб, так как грязная вода скорее всего загрязняла бы новые территории.

Некоторые специалисты считают, что потеря устойчивости насыпи произошла ввиду уменьшения сцепления грунта из-за инфильтрационных процессов в насыпи пятой дамбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате трагедии под Красноярском погибли 15 человек.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 51
21 окт
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях
21 окт
Спасатели обнаружили яму глубиной 12 метров, где могут находиться тела погибших при прорыве дамбы
21 окт
Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26 человек
20 окт
Росприроднадзор намерен проверить все дамбы после ЧП под Красноярском
20 окт
По одному миллиону получат семьи погибших при прорыве дамбы под Красноярском
20 окт
Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске
20 окт
Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым
20 окт
В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы
20 окт
Экс-сотрудник прииска, где прорвало дамбу: «Там уже гибли люди»
20 окт
СК РФ прокомментировал задержание генерального директора рудника, где произошел прорыв дамбы

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

8:19
Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции
8:14
Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов
8:04
Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
8:04
Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
7:55
Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны
7:45
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев