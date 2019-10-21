Дамбу, которую прорвало под Красноярском, укрепляли месяц назад

Дамбы, возведенные под Красноярском, были сооружены несколько лет назад. Причем изначально их было восемь, и они были связаны между собой.

Прорыв одной из них повлек трагедию.

Как стало известно 5-tv.ru, работы по укреплению защитных сооружений проводили в сентябре 2019 года. Именно тогда скорее всего и были допущены ошибки. Вероятно в поврежденной дамбе были предусмотрены две трубы для аварийного слива воды с задвижками. Во время увеличение уровня воды сквозь эти трубы она должна была начать сливаться не в направлении района, где стояли бараки рабочих, а в другом направлении.

Но задвижки в итоге закрыли после очередной проверки на прииске, вероятнее всего из экологических служб, так как грязная вода скорее всего загрязняла бы новые территории.

Некоторые специалисты считают, что потеря устойчивости насыпи произошла ввиду уменьшения сцепления грунта из-за инфильтрационных процессов в насыпи пятой дамбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате трагедии под Красноярском погибли 15 человек.