В Красноярском крае затоплены 13 жилых домов
После прорыва дамбы объявлена эвакуация.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Красноярском крае объявили эвакуацию после прорыва дамбы. Все из-за реки Минусинка, которая вышла из берегов — вода хлынула с бешенной скоростью, земляная насыпь не выдержала и разорвалась под напором.
13 домовладений подтопило. В пунктах временного размещения сейчас находятся 22 человека. Но в зоне риска — сотни домов. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас передает с места событий.
В городе ввели режим повышенной готовности. МЧС выставило временный гидрологический пост. На месте работают свыше 250 спасателей, в том числе и аэро-мобильная группировка.
Ситуация в Минусинске постепенно стабилизируется — вода ушла уже на 35 сантиметров, почти завершены берего-укрепительные работы.
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