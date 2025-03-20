В Красноярском крае затоплены 13 жилых домов

В Красноярском крае объявили эвакуацию после прорыва дамбы. Все из-за реки Минусинка, которая вышла из берегов — вода хлынула с бешенной скоростью, земляная насыпь не выдержала и разорвалась под напором.

13 домовладений подтопило. В пунктах временного размещения сейчас находятся 22 человека. Но в зоне риска — сотни домов. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас передает с места событий.

В городе ввели режим повышенной готовности. МЧС выставило временный гидрологический пост. На месте работают свыше 250 спасателей, в том числе и аэро-мобильная группировка.

Ситуация в Минусинске постепенно стабилизируется — вода ушла уже на 35 сантиметров, почти завершены берего-укрепительные работы.