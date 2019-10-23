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  4. Три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском — видео

Три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском — видео

, 11:35 Видео 31

На месте ЧС продолжается поисково-спасательная операция.

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Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС РФ

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 56

Три автомобиля были обнаружены водолазами в ходе поисково-спасательной операции на месте прорыва дамб в Курагинском районе под Красноярском. Наземные группировки обследовали четыре километра береговой линии реки Сисим. Кинологи продолжают работу на прилегающей территории.

Для понижения уровня воды в Сисиме были возведены временные дамбы. В ходе проведенного обследования осушенного участка были найдены тела двух погибших, которые переданы специалистам Следственного комитета.

В результате ЧП погибли 17 человек. Поиски троих пропавших без вести продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще одну золотодобывающую компанию Красноярского края уличили в нарушениях закона. Прокуратура выявила повышенную концентрацию марганца, меди, железа и цинка на месторождении.

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Прорыв дамбы под Красноярском 56
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