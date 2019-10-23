Три автомобиля были обнаружены водолазами в ходе поисково-спасательной операции на месте прорыва дамб в Курагинском районе под Красноярском. Наземные группировки обследовали четыре километра береговой линии реки Сисим. Кинологи продолжают работу на прилегающей территории.

Для понижения уровня воды в Сисиме были возведены временные дамбы. В ходе проведенного обследования осушенного участка были найдены тела двух погибших, которые переданы специалистам Следственного комитета.

В результате ЧП погибли 17 человек. Поиски троих пропавших без вести продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще одну золотодобывающую компанию Красноярского края уличили в нарушениях закона. Прокуратура выявила повышенную концентрацию марганца, меди, железа и цинка на месторождении.