После трагедии под Красноярском будут проверены дамбы по всей России

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после трагедии в Красноярском крае. Инспекторы отправятся в рейды в среду, 23 октября, заявили в ведомстве.

Работа предстоит тяжелая, на учете тысячи гидротехнических сооружений, и отчасти бессмысленная — ведь разрушенные плотины на реке Сисим не значились ни в одном реестре. И таких по стране тоже — тысячи. Только в прошлом году Ростехнадзор обнаружил 334 «самостроя» (по данным на 2018 год, на учет было поставлено свыше 3,2 тысяч таких сооружений — это чуть более 12,5% от общего числа поднадзорных службе гидротехнических объектов).

По предварительной версии, трагедия на реке Сисим произошла из-за грубых нарушений. Запруды для золотодобычи отсыпали абы как, а городок старателей почему-то соорудили ниже по течению за каскадом плотин. Потому, когда размыло одну, волна становилась все выше, и на бытовки обрушился настоящий «девятый вал». Причем глубокой ночью.

Из Красноярского края, где сегодня — день траура передает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все фигуранты дела о прорыве дамбы под Красноярском арестованы решением суда.