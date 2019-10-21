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После трагедии под Красноярском будут проверены дамбы по всей России

, 21:30 Эфирная новость 26

Однако есть ли в этом смысл? Ведь разрушенные плотины на реке Сисим не значились ни в одном реестре. И таких по стране тоже — тысячи.

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Фото, видео: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 53

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в России после трагедии в Красноярском крае. Инспекторы отправятся в рейды в среду, 23 октября, заявили в ведомстве.

Работа предстоит тяжелая, на учете тысячи гидротехнических сооружений, и отчасти бессмысленная — ведь разрушенные плотины на реке Сисим не значились ни в одном реестре. И таких по стране тоже — тысячи. Только в прошлом году Ростехнадзор обнаружил 334 «самостроя» (по данным на 2018 год, на учет было поставлено свыше 3,2 тысяч таких сооружений — это чуть более 12,5% от общего числа поднадзорных службе гидротехнических объектов).

По предварительной версии, трагедия на реке Сисим произошла из-за грубых нарушений. Запруды для золотодобычи отсыпали абы как, а городок старателей почему-то соорудили ниже по течению за каскадом плотин. Потому, когда размыло одну, волна становилась все выше, и на бытовки обрушился настоящий «девятый вал». Причем глубокой ночью.

Из Красноярского края, где сегодня — день траура передает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все фигуранты дела о прорыве дамбы под Красноярском арестованы решением суда.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 53
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