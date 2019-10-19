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Дамба на артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была нелегальной

, 7:42 Фото 37

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 12 человек.

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Фото, видео: МЧС России

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 12

Дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, где в субботу, 19 октября, произошло ЧП, была не зарегистрирована. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Енисейском управлении Ростехнадзора.

«Гидротехническое сооружение в Енисейском управлении Ростехнадзора не числится. Никаких документов не поступало, проверки не проводились», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино погибли 12 человек. Шестерых пострадавших везут в Курагинскую ЦРБ.

Как отмечает издание, строительные вагончики, где жили рабочие, которые трудились на руднике, не были защищены от стихии. По предварительным данным, в них могли находиться в момент ЧП до 80 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ЧП.

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