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Подробности смерти пятилетней девочки из России, погибшей в Турции

, 17:27 310

Отца с раненой малышкой на руках подобрал на дороге проезжавший мимо водитель.

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Стали известны причины и обстоятельства смерти пятилетней россиянки, скончавшейся в турецком курортном городе Кемер. Оказывается, родители просто хотели порадовать детей прогулкой по горным дорогам.

Семья россиян, состоящая из матери, отца, десятилетнего сына и пятилетней дочки отправились на велопрогулку до каньона Гейнюк — ущелья шириной в шесть метров, которое тянется на протяжении 14 километров. В качестве средства передвижения родители выбрали трехместный электровелосипед. На втором километре дороги к каньону глава семейства по какой-то причине потерял контроль над транспортным средством, в результате чего его дочь упала на камни и получила множественные травмы. Мужчина схватил ребенка на руки и выбежал на проезжую часть.

Проезжавший мимо водитель доставил всех пострадавших в ближайшее медучреждение Кемера. Малышка была госпитализирована в тяжелом состоянии, ее сразу направили в реанимацию. Однако травмы, полученные ребенком, оказались не совместимы с жизнью. Врачам не удалось спасти маленькую россиянку. Остальные члены семьи получили лишь незначительные ушибы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетняя девочка из России погибла в Турции.

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