Жуткий пожар произошел берлинском поезде, пострадали люди

Пожар вспыхнул в одном из вагонов поезда в Берлине. В результате возгорания травмы получили три человека. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как языки пламени вырываются из вагона электрички. Только чудом обошлось без жертв.

Собщается, что инцидент произошел в поезде дальнего следования на станции «Бельвю» в центре немецкой столицы.

По данным издания Morgenpost.de, огнем оказался охвачен состав для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург» из одноименного города, которые приехали на матч со столичным «Унионом».

На месте ЧП работают экстренные службы города. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар произошел у Троице-Сергиевой Лавры в Подмосковье.