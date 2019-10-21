Королевская партия: почему визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ заставил беспокоиться США

Главной международной политической новостью этой недели безусловно стал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Он наглядно показал то, о чем до последнего старались не говорить за океаном. Об их поражении. Расстановка сил кардинально изменилась. Запад все еще богат и пытается диктовать свои условия в регионе, но вести диалог и выстраивать конструктивные отношения арабы планируют уже с другим партнером — с Россией.

Сколько обиды и желчи было в западных передовицах, замаскированных под восторженную констатацию свершившегося факта. Вы сейчас это увидите. Я лишь добавлю, что этот визит и то, как принимали Путина — лишь следствие, обруганной русофобами, но доказавшей свою эффективность линии президента. Линии, направленной на построение многополярного мира, где важна точка зрения каждой страны. Простыми словами — это громогласное «нет» диктату гегемона, которым до недавнего времени был Вашингтон. А теперь гегемона больше нет.

Николай Иванов продолжит.

Мировую прессу буквально лихорадит: после визита Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби всем стало ясно — шахматная партия на Ближнем Востоке разыграна не в пользу США. Жесты и детали значат больше, чем слова. 21 залп из пушек — салют прямо на взлетной полосе. Три семерки. Священные цифры в исламе. Королевская встреча. Президентский Aurus сопровождает кортеж из Harley-Davidson до дворца аль-Ямама. Дальше президентский лимузин берут в кольцо 16 всадников на благородных арабских скакунах. 16 — здесь тоже сакральное число.

А потом происходит невероятное отступление от протокола. Aurus въезжает прямо в королевский дворец. Для сравнения: такой чести не удостоился Дональд Трамп, когда приезжал в Эр-Рияд два года назад. Российский президент и король Сальман становятся на специальный ковер светлых тонов. Оркестр исполняет гимн, но с необычными восточными вариациями. По дворцу аль-Ямама — на электромобиле.

Вековые традиции прошлого и последние научные достижения настоящего здесь в плотном симбиозе. Владимир Путин замечает у одного из гвардейцев кинжал необычной формы. Это джамбия — будто повторяет форму клыка хищника. Российский президент преподнес королю Сальману камчатского кречета. Его зовут Альфа. Известно, что соколиная охота — любимое хобби в королевской семье на протяжении веков.

«Наши кречеты ценятся во всем мире. Лучше и больше, чем все остальные. Это вызвано тем, что так сложились у нас природные условия. Наши кречеты крупнее. Это не просто экзотика, это мегабриллиант», — рассказывает Вадим Мишин, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники».

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На столе во время переговоров белые розы, которые особенно почитают в исламе. Важная деталь: Владимир Путин — всегда по правую руку от Сальмана аль Сауда. В исламском мире — это знак наивысшего уважения к гостю.

«Мы стремимся работать с вашим превосходительством всегда по всем вопросам, это способствовать безопасности, стабильности и мира в борьбе против терроризма и экстремизма, укреплению экономического роста», — говорит Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии.

Традиционной темой нашего сотрудничества была нефть. В 2016 году благодаря усилиям Москвы и Эр-Рияда удалось заключить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи. Цены на черное золото тогда буквально вытащили из пропасти. Но теперь в нашем общем портфеле целых 30 совместных проектов. И не только в «нефтянке». 21 соглашение подписывают прямо в присутствии президента и короля. Промышленность и космос. Сельское хозяйство и медицина.

«Саудовская Аравия вышла на позицию ведущего экономического партнера России в арабском мире, поэтому считаю полезным и своевременным создание российско-саудовского экономсовета, в рамках которого, бизнес круги двух стран имеют возможность вести прямой и регулярный диалог», — говорит Владимир Путин.

За один день контрактов заключили на два миллиарда долларов.

«Новые контракты, которые появляются. Еще раз повторюсь, к этим двум миллиардам добавляются планы развития сотрудничества в сельско-хозяйственной сфере и в целом социально-экономического взаимодействия между нашими странами», — поясняет Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

Военно-техническое сотрудничество обсудили за закрытыми дверями. За несколько недель до визита Владимира Путина крупнейшие саудвоские нефтяные заводы атаковали беспилотники. Последствия ударов показали российским журналистам. Владимир Путин тогда сразу после происшествия заявил: «Эр-Рияд может рассчитывать на российские комплексы — С-300 или С-400».

Американские Patriot, которые должны были прикрывать саудовское небо явно не справились. В Эр-Рияде понимают — без России вообще невозможно решать вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

«У нас много вызовов, которые необходимо разрешить. Будь то Сирия, будь то терроризм. Нестабильность на Ближнем Востоке влияет негативно на Россию и на Саудовскую Аравию», — считает Адель аль-Джубейр, государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии.

Понятно, что Эр-Рияд остается союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. Здесь даже есть американская военная база, но политика США в регионе погрузила регион в хаос. В руинах Афганистан, Ирак и Ливия. Тактика выжженной земли — здесь это проходили. В отличие от Вашингтона, Москва доказала умение договариваться и уважать партнеров. Защищать мирных жителей, как это было в Сирии. Все силы в регионе понимают, что Москва надежный и справедливый союзник.

На востоке спешить не любят. Здесь в почете размеренность. Беспрецедентные результаты визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию — итог постоянных контактов, обсуждений и встреч за 12 лет — именно столько прошло с момента предыдущей поездки российского президента в Эр-Рияд.

После визита Владимира Путина в Саудовской Аравии ждут волну российских туристов. Эр-Рияд три недели назад впервые в истории стал выдавать визы путешественникам.

Чай, финики и кофе. Отказаться можно только после третьей чашки, иначе обидишь хозяина. В исторической крепости XIX века — пусто. Но гиды очень ждут русских туристов, которых манит загадочный восток.

Дух соперничества — ярче и лучше — у арабов в крови. Поэтому в Абу-Даби, куда Владимир Путин отправился на следующий день старались перещеголять своих соседей по Аравийскому полуострову, а потом истребители раскрасили бездонное голубое небо цветами российского флага.

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«Для объединенных арабских эмиратов ваш визит является честью, это исторический визит, и мы хотели бы также подтвердить, что нас связывают глубокие стратегические отношения», — сказал Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби.

Понятно, что главная «тема дружбы» — все та же нефть. Эмиратские компании вместе с нашими осваивают месторождения в Томской и Омской областях. Фонд прямых инвестиций реализовал 45 проектов на сумму в два миллиарда 300 миллионов долларов. Неисчерпаемый источник дохода — туристы.

«Арабские эмираты — популярное направление для российских туристов. В прошлом году увеличение составило 23%. По оценкам российского ЦБ туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объемом нашего товарооборота», — сказал Владимир Путин.

Благодаря России на МКС недавно побывал первый эмиратский космонавт. Хазза аль-Мансури здесь — ходячая достопримечательность.

«Господин президент, если бы не ваша помощь, этого бы никогда не произошло», — признался он.

Кроме того, эмиратские бизнесмены уже оценили преимущество автомобиля Aurus, на котором передвигается российский президент.

«Набирают обороты и промышленные кооперации. Приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционеры компании производителя автомобилей представительского класса Aurus, — сказал Владимир Путин.

Вердикт мировых политологов безапелляционен. Владимиру Путину удалось то, что полностью провалил Вашингтон. Создать пояс доверия на Ближнем Востоке. Предложить многополярный мир — дружить «с», а не против кого-то. Восток — дело тонкое, но и здесь предсказуемость и порядочность ценят выше изменчивого шелеста зеленых купюр.

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