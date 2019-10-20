Леди Гага показала рентгеновский снимок руки после падения со сцены

Поп-звезда Леди Гага выложила на своей странице в Instagram рентгеновский снимок, сделанный после своего падения с высокой сцены во время выступления в Лас-Вегасе.

«Когда они получили рентген почти всего вашего тела… Просто танец. Буду в порядке», — подписала знаменитость снимок.

На фотографии можно увидеть руку Леди Гаги с соединенными большим и указательным пальцами — жест «Окей».

GeorgiaHillx

Основания для опасений у фанатов были весьма серьезные. На концерте в Лас-Вегасе на сцену к певице поднялся фанат. Во время исполнения она запрыгнула на него спереди и обхватила ногами. Парень не выдержал и рухнул вместе с Леди Гагой.

Несмотря на падение с большой высоты, концерт продолжился. Звезда заверила поклонников, что она в порядке.

Как писал 5-tv.ru, ранее Леди Гага удивила поклонников названием нового альбома.