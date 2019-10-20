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  4. Пожару на складе на западе Москвы присвоен повышенный ранг сложности

Пожару на складе на западе Москвы присвоен повышенный ранг сложности

, 8:14 Эксклюзивное видео 210

Возгорание произошло на Молодогвардейской улице в столице рано утром в воскресенье, 20 октября.

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Фото, видео: РИА Новости / Вадим Брайдов, 5-tv.ru

Пожару, произошедшему в западном административном округе Москвы утром в воскресенье, 20 октября, присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).

Пламя вспыхнуло около четырех часов утра на складе готовой продукции по адресу улица Молодогвардейская, дом 61. На данный момент, по данным МЧС, площадь пожара составляет 300 квадратным метров. По предварительным данным, огонь распространился на первый и второй ярус здания

В ликвидации происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения. Также на место инцидента прибыло руководство главка МЧС. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске.

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