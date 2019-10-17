«Нервная Нэнси»: как Трамп разругался с конгрессменами

Встреча президента США с конгрессменами переросла в ругань. Поводом стало решение о выводе войск из Сирии. Трампа не поддержали даже его сторонники, и это сильно разозлило вспыльчивого главу Белого Дома. В адрес спикера палаты представителей посыпались оскорбления

«Он оскорблял спикера. Она полностью сохраняла спокойствие, но он назвал ее политиком третьего сорта», — сказал сенатор Чак Шумер.

В итоге демократы покинули встречу. Уже позже на своей странице в Twitter Трамп попытался сгладить ситуацию. Оставив под одной из фотографий подпись «нервная Нэнси расстроена своим крахом».

В выражениях Трамп не стеснялся и в общении с президентом Турции. Американские СМИ обнародовали письмо, в котором глава Белого Дома призывает Эрдогана, цитата: «Не быть дураком», и заключить договор с курдами, иначе грозит уничтожить экономику республики.

Ну, а в самой Сирии американские войска буквально бегут со своих позиций. Арабские журналисты проникли на военную базу, которую морпехи покидали в спешке. Приказ об эвакуации видимо застал военных прямо в столовой. Повсюду брошенная еда, личные вещи и еще полные холодильники. В Пентагоне, кажется решили не тратить время на вывоз вооружения. BBC коалиции нанесли удар по американским складам, на которых хранилась боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп анонсировал санкции в отношении Турции.