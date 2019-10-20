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«Живите, пока дают»: Екатерина Гордон попала в ДТП накануне дня рождения

, 11:03 Фото 24

Кадрами с места аварии юрист поделилась на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @katyagordon

Звездный юрист и певица Екатерина Гордон попала в серьезное ДТП накануне своего дня рождения. Кадрами с места происшествия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

По словам адвоката, авария произошла, когда она направлялась в аэропорт. В автомобиль, где находилась Гордон, врезалась другая машина. В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения, пишет ФАН.

Знаменитость отметила, что в ДТП пострадал водитель. Певица не стала уточнять, потребовалась ли ей самой медицинская помощь после происшествия.

«Когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко долбанулся головой… и водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло», — рассказала правозащитница.

Комментируя произошедшую ситуацию, Гордон подчеркнула, что нужно жить сегодняшним днем и стараться получать удовольствие от каждого момента.

Instagram @katyagordon

«Я хочу сказать вам только одно: seize the day. Другого дня может не быть. Кстати, очень в тему моему вчерашнему посту про слезы. Просто живите, пока дают, просто улыбайтесь», — заключила Екатерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Гордон в бикини порассуждала о важности духа.

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