«Живите, пока дают»: Екатерина Гордон попала в ДТП накануне дня рождения

Звездный юрист и певица Екатерина Гордон попала в серьезное ДТП накануне своего дня рождения. Кадрами с места происшествия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
По словам адвоката, авария произошла, когда она направлялась в аэропорт. В автомобиль, где находилась Гордон, врезалась другая машина. В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения, пишет ФАН.
Знаменитость отметила, что в ДТП пострадал водитель. Певица не стала уточнять, потребовалась ли ей самой медицинская помощь после происшествия.
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Комментируя произошедшую ситуацию, Гордон подчеркнула, что нужно жить сегодняшним днем и стараться получать удовольствие от каждого момента.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Гордон в бикини порассуждала о важности духа.