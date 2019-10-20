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Пять способов борьбы с отеками на лице — видео

, 12:46 Видео 63

Если причина появления отеков не в каком-либо заболевании, нужно просто регулярно выводить из организма лишнюю жидкость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Liz Gregg, digifoodstock.com, F. Hecker, Stefan Obermeier, Julian Stratenschulte, GMC Photopress

Отеки на лице доставляют женщинам любого возраста массу неприятностей и негативных эмоций. А между тем, если их причиной не является какое-либо заболевание, избавиться от них не так уж и сложно — нужно просто выводить из организма лишнюю жидкость. Пять несложных способов сделать это от диетолога Елены Раликовой публикует «АиФ».

Во-первых, специалист рекомендует устраивать разгрузочные дни. Главное в них — употреблять продукты, которые очистят организм от «мусора». Например, овсянку, или творог с кефиром. И, как это ни странно, пить в такие дни нужно много — не меньше двух литров в сутки. А вот есть надо маленькими порциями, но каждые два-три часа.

Другим эффективным средством борьбы с отеками эксперт называет настои трав. Только прежде чем использовать их, необходимо убедиться, что входящие в сбор травы не вызывают аллергию. Рекомендуют заваривать семена укропа и пить по полстакана за 20 минут до завтрака и обеда. Или вместо обычного чая или кофе по утрам пить ромашковый.

Диетолог также рекомендует продукты, стимулирующие вывод лишней воды из организма. В списке: рис, гречка, кефир, сельдерей, лук, капуста и другие овощи, а также любые фрукты.

Ну и, конечно, самым эффективным средством против отеков является движение, особенно такие интенсивные кардиотренировки, как бег, езда на велосипеде и прыжки на скакалке. Однако результат будет лишь в том случае, если перед тренировкой хорошо разогреть мышцы. Поэтому начинать нужно с самых простых упражнений.

И еще один очевидный способ вывести лишнюю жидкость из организма — попариться в бане. А если по какой-либо причине баня противопоказана, можно просто принять горячую ванну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой позе не следует спать, чтобы не появлялись отеки.

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