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«Идеальный мужчина»: полуобнаженный Бондаренко выложил постельные фото с женой

, 19:59 Фото 87

Актер признался, что ему иногда не хватает времени, которое можно провести с любимой наедине.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Российский актер театра и кино Станислав Бондаренко выложил на своей странице в Instagram постельные фото с супругой Аурикой Алехиной. Подписчики артиста нашли снимки очень романтичными.

«Нет ничего лучше выходного, проведенного с любимой наедине. Без спешки и суеты. Уверен, все родители меня поймут… Ну, не хватает иногда пары часов для перезагрузки», — подписал актер снимки.

На одной из фотографий он лежит обнаженным по пояс на матрасе. Рядом с ним в белой майке сидит супруга. Оба улыбаются.

Instagram @st_bond

Поклонникам Бондаренко понравились фото. Примерно за четыре часа пост получил более 42 тысяч лайков.

«Как романтично, вы очень красивая пара, счастья вам»;

«Молодцы, счастья вам и побольше отдыха»;

«Что нужно сделать, чтобы такой идеальный мужчина был рядом?», — написали фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бондаренко насторожил подписчиков, выложив фото, на котором его жена запечатлена в траурном платке.

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