Личная неприязнь могла стать мотивом поджога дома в Ростове, где погибли люди

По версии следствия, мотивом поджога двухэтажного жилого дома в Ростове в Ярославской области, могла стать личная неприязнь со стороны подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Пожар в доме № 13 по улице Ленинской в Ростове произошел рано утром в субботу, 19 октября. В результате ЧП погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему из погибших — всего год и три месяца.

В результате расследования по факту инцидента удалось установить, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый в преступлении задержан. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «е» второй части 105-й статьи УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в жилом доме в Ярославской области.