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  4. «Половину букв не выговаривает»: поклонники упрекнули Ани Лорак в чрезмерном увеличении губ

«Половину букв не выговаривает»: поклонники упрекнули Ани Лорак в чрезмерном увеличении губ

, 15:59 Фото 1 508

Певица похвасталась соблазнительными фото, но хейтеры их раскритиковали.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Звезда эстрады Ани Лорак опубликовала в Instagram два пикантных фото. На первом снимке певица предстала в восточном образе в палантине с характерным орнаментом и открытыми плечами. На втором кадре Лорак в полный рост позирует в черном кожаном мини.

Instagram @anilorak

Поклонники восторженно отреагировали на новый пост артистки.

«Я в восхищении»;

«Женщина-мечта»;

«Какая она красивая!» — прокомментировали фолловеры.

Однако одними комплиментами здесь не обошлось. Многие пользователи обратили внимание на увеличенные губы знаменитости. По мнению хейтеров, пластическая операция плохо сказалась на ее дикции.

«С увеличением губ меняются пропорции лица»;

«Она так перекачала себя, что половину букв не выговаривает», — заметили в комментариях.

Как пишет издание Дни.ру, злые языки утверждают, что с помощью пластики Лорак помимо губ увеличила грудь и изменила форму носа. Сама певица на эту тему пока не высказывалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак откровенно рассказала о разводе.

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