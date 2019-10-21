Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Рак, терпение — это добродетель мудрых. Именно это качество даровано вам сегодня. Вселенная просит вас сделать паузу, чтобы вы могли подумать о том, как далеко вы продвинулись и куда вам нужно идти. Доверяйте своим инстинктам, когда дело касается бизнеса. Если вы не уверены в себе, не торопитесь.

Близнецы, иногда мы сами себе худшие враги. Если вы чувствуете, что находитесь в ловушке — вы причина этому. Но сейчас речь о том, чтобы учиться на своих ошибках и взять в свои руки пульт управления. Примите верное решение.

Телец, вам необходимо научиться принять новое. Не бойтесь изменений в вашей жизни, они помогут найти верную дорогу. Также прояснится история с проблемами со здоровьем, которые тревожили вас. Меньше переживайте и ожидайте хороших вестей.

Вселенная дает нам не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Это пища для размышлений, Овен. Сейчас вы можете чувствовать, что все плохо, но на самом деле трудности закаляют вас, делают сильнее. Пусть эта история станет прорывом, который сделает вашу жизнь, наполненной любви.

Козерог, улыбка не будет сходить с вашего лица весь день. Ожидайте множество приятных сюрпризов. Лев, Вселенная дает вам возможность синхронизировать силы с теми, кто действительно заботиться о вас. Вместе вы сможете придумать множество креативных идей. Дева, не растрачивайте силы по мелочам. Они вам пригодятся.

♌ Лев

Лев, Вселенная дает вам возможность синхронизировать силы с теми, кто действительно заботиться о вас. Вместе вы сможете придумать множество креативных идей. Вообще вся эта неделя будет наполнена чудесами и приятными сюрпризами. Некоторые из вас думают о том, чтобы начать предприятие с родственником или старым другом. Если вы чувствуете, что между вами есть взаимопонимание, ответ — да.

Космический совет: готовься к чудесам.

♍ Дева

Дева, не растрачивайте силы по мелочам. Они вам пригодятся. Постарайтесь сохранить веру в людей, несмотря ни на что. Этот период принесет свои плоды. Вы усердно работали, а сейчас будьте готовы получить награду.

Космический совет: конец — это начало чего-то нового.

♎ Весы

Весы, если вы постоянно будете думать только о желтых машинах, то и видеть будете только их. Намек понятен? Вы слишком зациклены, вам необходимо разгрузить свой мозг. Пришло время резко изменить свое восприятие.

Космический совет: изменение восприятия поможет вам двигаться вперед.

♏ Скорпион

Скорпионы, для того, чтобы продвинуться в деле, вам необходим взвешенный подход к вопросу. Держите свои эмоции вне рабочего пространства. Для некоторых из вас это может быть время синхронизации сил с любимым человеком. Проявите мудрость в любовных делах, не конфликтуйте и не кричите.

Космический совет: выдохните.

♐ Стрелец

Стрелец, вам предлагается множество возможностей, но необходимо найти баланс между головой и сердцем. Лучшие решения принимаются, когда вы находитесь в нейтральном пространстве. Спросите совета у людей, которым доверяете. Космический совет: оставаться в центре — это ключ к движению вперед.

♑ Козерог

Козерог, будьте готовы, что сегодня вам придется много улыбаться! Да, это ваш день! Сегодня все приобретет совсем другую окраску, чем обычно. Люди, которые вас окружают, сделают много приятных сюрпризов, а вам захочется ответить взаимностью. Не ищите причины этому, просто наслаждайтесь моментом. Космический совет: счастливое время.

♒ Водолей

Водолей, реальность такова, какой мы ее видим. Если вы устали разочаровываться, посмотрите на мир под другим углом. Все действительно довольно просто! Что касается отношений с людьми — принимайте их такими, какие они есть.

Космический совет: определитесь с целями.

♊ Рыбы

Ситуация, в которой вы оказались, не из легких. Только вы можете ответить на вопрос: «Что дальше?». Чтобы упростить процесс, составьте список плюсов и минусов, а затем сожгите его. Не берите на себя вину, не все зависит от вас.

Космический совет: слушайте сердце.

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