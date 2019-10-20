Актриса Яна Поплавская рассказала, как едва спаслась от маньяка

Актриса советского и российского кино Яна Поплавская дала интервью на одном из федеральных каналов. Известная по роли Красной шапочки, артистка вспомнила, как в молодости чудом спаслась от маньяка, передает Teleprogramma.pro. Она ехала с мужчиной в последнем вагоне-плацкарте.

«Он мне сказал: „Мышь, ты мне так понравилась“. Я поняла, что он меня убьет. Между лопаток у меня был нож», — рассказала Поплавская.

Девушка попросила попутчика закурить, а затем взмолилась о пощаде. Сказала, что у нее маленький ребенок. В итоге актриса убедила незнакомца не трогать ее. Яна села на нижнее сиденье и молчала.

За время той поездки она испытала животный страх и мысленно уже распрощалась с жизнью и своим сыном. К ее сожалению и разочарованию, никто в поезде тогда не пришел ей на помощь и не поверил ее словам. Мужчину с ножом так и не поймали. С тех пор артистка боится ездить в плацкартных вагонах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская осудила современную моду на венчание.