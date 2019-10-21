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  4. Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26 человек

Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26 человек

, 5:42 Эфирная новость 81

Спасатели возобновили поисковые работы в районе трагедии.

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Фото, видео: Пресс-служба губернатора Красноярского края, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 48

В Красноярском крае задержаны директор и двое сотрудников компании-собственника золотодобывающей артели, где прорвало дамбу. Их допрашивают, и выясняются новые подробности трагедии.

Оказывается, в зоне бедствия была не одна, а пять дамб, возведенных самовольно. Под напором воды они сложились как карточный домик. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. В списке погибших пятнадцать человек.

В Минздраве края доложили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, девять были госпитализированы.

Вода в затопленном поселке золотодобытчиков не сошла до сих пор, повсюду обломки. Волна высотой в четыре метра вперемешку с камнями и глиной, которая обрушилась на общежития, где спали старатели, сносила все на своем пути.

Следствие пока идет, но уже ясно — причина трагедии в том, что на прииске было множество нарушений. Да и сам поселок построили неправильно. Вагончики, где жили строители, стояли на берегу, ниже дамбы, а это категорически запрещено.

Траур по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае 21 октября.

Станислав Григорьев с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росприроднадзор намерен проверить все дамбы после ЧП под Красноярском.

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