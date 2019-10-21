Легендарный Жан Поль Готье привез в Россию Fashion Freak Show

Легендарный модельер Жан Поль Готье представит в Москве и Петербурге свое эпатажное Fashion Freak Show.

Впервые российские зрители смогут увидеть, как разрушаются стереотипы в искусстве — звезды парижских подиумов выходят на театральные подмостки, а драматические артисты перевоплощаются в супер-моделей. Преобразился и сам кутюрье. Об этом он рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью.

«Это спектакль о моей жизни, о моем пути в моде, в котором будет много музыки, много костюмов, это и музыкальное ревю, и дэфиле. Ведь красота -это не только правильные черты лица… Это еще и ум, и элегантность, и грация и даже возраст…» — говорит кутюрье.

Над шоу работали лучшие режиссеры мира. Например, танцы ставил хореограф Мадонны, а музыку написал Найл Роджерс. В главной роли — сам автор идеи и сценарист Жан Поль Готье.