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Легендарный Жан Поль Готье привез в Россию Fashion Freak Show

, 15:38 Эфирная новость 18

Впервые российские зрители смогут увидеть, как разрушаются стереотипы в искусстве.

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Фото, видео: ТАСС / PA Photos, 5-tv.ru

Легендарный модельер Жан Поль Готье представит в Москве и Петербурге свое эпатажное Fashion Freak Show.

Впервые российские зрители смогут увидеть, как разрушаются стереотипы в искусстве — звезды парижских подиумов выходят на театральные подмостки, а драматические артисты перевоплощаются в супер-моделей. Преобразился и сам кутюрье. Об этом он рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью.

«Это спектакль о моей жизни, о моем пути в моде, в котором будет много музыки, много костюмов, это и музыкальное ревю, и дэфиле. Ведь красота -это не только правильные черты лица… Это еще и ум, и элегантность, и грация и даже возраст…» — говорит кутюрье.

Над шоу работали лучшие режиссеры мира. Например, танцы ставил хореограф Мадонны, а музыку написал Найл Роджерс. В главной роли — сам автор идеи и сценарист Жан Поль Готье.

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